ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:04 Белорусских женщин приглашают ответить на вопросы о здоровье онлайн Общество
15:25 Создание комфортных условий на селе способствует закреплению молодых специалистов в АПК - Соловей Регионы
15:15 В Гомельской области до конца года планируют ввести 4 молочно-товарных комплекса Регионы
15:07 В Минской области стартует конкурс "Энергомарафон" Регионы
14:54 В Гомельской области каждый шестой экипаж на жатве-2019 намолотил свыше 1 тыс. т зерна Регионы
14:42 Центр культуры и досуга открылся в Глуске Регионы
14:35 Ушел из жизни модельер Патрик-Луи Виттон Калейдоскоп
14:13 Разведение сил в Петровском начнется днем 9 ноября - Сайдик Политика
14:06 Чрезвычайный погодный режим минувшего лета протестировал аграриев на прочность - Соловей Регионы
13:58 Белорусы узнали соперников в квалификации командного ЧЕ по настольному теннису Спорт
13:56 Два человека пострадали при взрыве на шахте в Германии В мире
13:37 Белорусский пловец Никита Цмыг выиграл бронзу этапа КМ на 200 м на спине Спорт
13:16 Субботин: в ЕАЭС создана целостная система цифровизации реального сектора Экономика
13:06 Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд Регионы
12:56 Минское "Динамо" и могилевский "Дняпро" откроют 28-й тур чемпионата Беларуси Спорт
12:50 Старинные жернова установят на празднике мельников в агрогородке Одельске под Гродно Афиша
12:24 Следователи ищут потерпевших от мошенника, предлагавшего купить билеты на концерты Происшествия
12:04 Взрыв произошел в кафе в центре Бишкека В мире
11:36 Власти Японии выделят $1,2 млрд пострадавшим от тайфунов районам В мире
11:21 Дожди и до +15°С ожидаются в Беларуси 9 ноября Общество
11:17 Музей истории белорусской литературы устроит концерт к 50-летию фильма "Сыновья уходят в бой" Афиша
10:54 ФОТОРЕПОРТАЖ: Речица принимает областной праздник "Дажынкі-2019" Регионы
10:35 Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
10:32 Около 20 детей отравились в детском лагере под Екатеринбургом В мире
10:26 Беларусь ограничила ввоз свинины из региона Бразилии из-за чумы свиней Экономика
10:18 Футболисты ЦСКА и "Ференцварош" сыграли вничью в Лиге Европы Спорт
10:12 Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию Президент
10:02 Волонтеры расскажут жителям Минской области о выборах и мероприятиях на участках Регионы
10:00 Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска" Общество
09:56 В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель В мире
Все новости
Все новости
Регионы
08 ноября 2019, 15:15

В Гомельской области до конца года планируют ввести 4 молочно-товарных комплекса

Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019"
Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019"

8 ноября, Речица /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области до конца года планируют ввести четыре новых молочно-товарных комплекса, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Внедрение передовых технологий, обновление машинно-тракторного парка и техническое перевооружение отрасли являются, по мнению губернатора, залогом успешного развития АПК региона. "До конца текущего года в области планируется ввести четыре новые современные молочно-товарные фермы", - сказал Геннадий Соловей. При этом он отметил, что МТФ региона почти на 90% обеспечил оборудованием собственного производства "Гомельагрокомплект".

Председатель облисполкома подчеркнул и важность сохранения полученного урожая. "Для этого с начала года в области введено 55 силосно-сенажных траншей общей емкостью 132 тыс. т, а это на четверть больше задания", - добавил он.

В регионе особое внимание уделяют обновлению технического парка. Например, в минувшую уборочную кампанию он пополнился на 1700 единиц, в том числе на восемь газомоторных комбайнов экологического класса, которые хорошо зарекомендовали себя в уборке и зерновых, и кукурузы. Кроме того, агросерсевисы региона в этом году вернули в рабочий строй почти 300 единиц техники, среди них 62 энергонасыщенных трактора.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, почетных гостей. В городе развернулись несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
АПК Гомельская область Дажынкi сельское хозяйство Соловей
Новости рубрики Регионы
Геннадий Соловей Создание комфортных условий на селе способствует закреплению молодых специалистов в АПК - Соловей
Фото из архива В Минской области стартует конкурс "Энергомарафон"
Во время вручения наград победителям жатвы В Гомельской области каждый шестой экипаж на жатве-2019 намолотил свыше 1 тыс. т зерна
Центр культуры и досуга открылся в Глуске
Фото из архива Чрезвычайный погодный режим минувшего лета протестировал аграриев на прочность - Соловей
Геннадий Соловей Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд
Главное
Во время встречи Лукашенко ознакомился с развитием в ОАЭ сферы искусственного интеллекта
Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию
Выборы в Совет Республики состоялись в Беларуси
Dana Mall: звезда, бургеры и яркий праздник в "Маяке Минска"
Топ-новости
Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября
В Беларуси обновлено положение о воинском учете
Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд
Планово-расчетные цены на ЖКУ с 2020 года будут утверждаться на трехлетний период
Белорусских женщин приглашают ответить на вопросы о здоровье онлайн
Квартира, прибавка к пенсии и… корова! Что в планах у победителей нового тура игры "Удача в придачу!"
Афиша выходного дня: виртуальная реальность "Лістапада", хоккейные баталии и "Вячоркі" в Озерце
В Минской области стартует конкурс "Энергомарафон"
Национальный конкурс "Лістапада" без фальшивых нот - Николай Лавренюк
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске проходит фестиваль еврейской народной музыки
Смоляк: главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан
Беларусь и Латвия проработают удобное для болельщиков расписание поездов во время ЧМ-2021 по хоккею
Выставка Budexpo-2020 пройдет в Минске 20-23 мая
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий
Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.