В Гомельской области до конца года планируют ввести 4 молочно-товарных комплекса

8 ноября, Речица /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области до конца года планируют ввести четыре новых молочно-товарных комплекса, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Внедрение передовых технологий, обновление машинно-тракторного парка и техническое перевооружение отрасли являются, по мнению губернатора, залогом успешного развития АПК региона. "До конца текущего года в области планируется ввести четыре новые современные молочно-товарные фермы", - сказал Геннадий Соловей. При этом он отметил, что МТФ региона почти на 90% обеспечил оборудованием собственного производства "Гомельагрокомплект".

Председатель облисполкома подчеркнул и важность сохранения полученного урожая. "Для этого с начала года в области введено 55 силосно-сенажных траншей общей емкостью 132 тыс. т, а это на четверть больше задания", - добавил он.

В регионе особое внимание уделяют обновлению технического парка. Например, в минувшую уборочную кампанию он пополнился на 1700 единиц, в том числе на восемь газомоторных комбайнов экологического класса, которые хорошо зарекомендовали себя в уборке и зерновых, и кукурузы. Кроме того, агросерсевисы региона в этом году вернули в рабочий строй почти 300 единиц техники, среди них 62 энергонасыщенных трактора.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, почетных гостей. В городе развернулись несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.-0-