В Гомельской области "Елки желаний" осуществят маленькие мечты детей и одиноких пожилых

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация БОКК устанавливает "Елки желаний", чтобы осуществить чьи-то маленькие мечты, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко.

Из года в год с помощью неравнодушных людей и благотворителей БОКК собирает подарки и поздравляет детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это ребята из многодетных, малообеспеченных, опекунских, неполных семей, дети с инвалидностью.

"В этот предновогодний период для нас очень важно исполнить мечту ребенка, особенно если рядом с ним нет человека, который может это сделать. Бывают разные ситуации. Некоторым детям приходится встречать Новый год в больнице. И мы навестим их в палатах 30 и 31 декабря, чтобы поддержать и поздравить. Бывают разные жизненные ситуации: иногда родителям не хватает ресурсов, чтобы исполнить желание своего ребенка", - рассказал Артем Карпенко.

Каждый человек может осуществить чью-то маленькую мечту и подарить ощущение праздника, тем, кто в этом особенно нуждается. Главный ориентир - новогодние елки, украшенные открытками с желаниями и сюрпризами, установленные в торговых и бизнес-центрах, местах массового притяжения людей и организациях. На каждой открытке - чье-то самое заветное желание. Покупку можно оставить в местах установки елок, передать сотруднику заведения или волонтеру Белорусского Красного Креста. Организаторы заверили: все подарки обязательно доставят по адресам, где их ждут.

В этом году волонтеры Гомельской области решили расширить границы новогоднего чуда и в новогодние и рождественские праздники посетят одиноких пожилых людей. "Некоторые жители региона встречают старость в одиночестве. Внимания и заботы не хватает и тем, у кого рядом нет родных или близких. Прикованные к постели, находящиеся в домах-интернатах - ко всем придем и поздравим", - добавили в областной организации.

В прошлом году вместе с волонтерами Гомельского мелколледжа подарили новогоднюю сказку пожилым людям из дома-интерната в Брагинском районе. "Искренность, открытость и радость, с которой встречали гостей эти бабушки и дедушки, говорят о том, что эта работа важна и нужна", - отметил Артем Карпенко.

Присоединиться к акции могут и компании, установив у себя елку для сбора подарков или оказав спонсорскую помощь. Также неравнодушные могут поучаствовать в благотворительной кампании, сделав пожертвование на сайте donation.redcross.by/elka или через систему платежей ЕРИП. На собранные средства будут приобретены недостающие подарки и сюрпризы для детей.-0-