В Гомельской области гибель людей от внешних причин снизилась почти на 7%

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в I полугодии 2020 года гибель людей от внешних причин снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Петра Шутько, за шесть месяцев этого года в регионе погибли от внешних управляемых причин 288 человек. "В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом это меньше на 21 человека, или на 6,8%", - уточнил он.

Снижение наблюдается и в целом, и по отдельным категориям. Так, снизилось количество смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях, от суицидов, утоплений. "В то же время число погибших на пожарах, производстве, а также в результате преступлений выросло", - добавил руководитель комитета.

Говоря о производственном травматизме, Петр Шутько констатировал уменьшение числа тяжело травмированных с 45 до 33 человек (на 26,7%). "К сожалению, несмотря на принимаемые меры, стало больше погибших на производстве - восемь человек в январе-июне 2019-го и девять за шесть месяцев этого года. По трем несчастным случаям расследование еще не завершено", - сказал он.

По словам председателя комитета, в семи районах области отмечен нулевой травматизм, когда нет случаев гибели и тяжелых травм на производстве. "Это Брагинский, Буда-Кошелевский, Ельский, Кормянский, Лоевский, Октябрьский и Рогачевский районы. За такой же период 2019 года нулевой травматизм наблюдался в пяти районах", - проинформировал Петр Шутько.

Средний возраст погибших и тяжело травмированных на производстве - 45 лет. "Чаще всего гибнут и получают травмы работники с продолжительным стажем. То есть те, опыт которых позволяет говорить о достаточном уровне профессионализма. Такие люди чересчур уверены в своих силах и навыках, и это существенно снижает их бдительность", - обратил внимание Петр Шутько.

В топ травмоопасных профессий региона вошли водители автомобилей (5 человек), трактористы-машинисты (4), вальщики леса (4), а также слесари-ремонтники, электромонтеры, водители погрузчиков, каменщики, наладчики оборудования - по два случая.

В разрезе отраслей больше всего ЧП зафиксировано в организациях сельского хозяйства (один человек погиб и семь тяжело травмированы), нефтехимической промышленности (одна гибель и четыре случая тяжелых травм), строительства (один случай со смертельным исходом, три - с тяжелыми травмами).

Самым неблагоприятным месяцем по количеству травмированных стал март, а февраль и июнь - по числу погибших, добавил председатель комитета. По дням недели наиболее травмоопасными оказались пятница, понедельник и вторник. Чаще всего ЧП случаются в предобеденное время (с 10.00 до 12.00) и перед окончанием рабочего дня (с 15.00 до 17.00).

"Анализ документов показал, что в первом полугодии основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований локальных актов по охране труда - более 26%", - подчеркнул Петр Шутько.

На заседании облисполкома обсудили предложения по упреждению несчастных случаев на производстве в регионе, а также дальнейшие резервы для стабилизации обстановки и снижения уровня производственного травматизма.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей заявил, что контрольные функции ответственных не должны ослабевать. "Наша задача - не допустить трагических случаев", - резюмировал он.-0-