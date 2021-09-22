В Гомельской области Госстандарт обнаружил в консервах из птицы ДНК свиньи

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в двух наименованиях мясорастительных консервов российского производства ДНК животного, которое не заявлено в маркировке состава. Об этом сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Речь идет о "Паштете печеночном. Индейка" и "Паштете печеночном гусином" в жестяных банках, массой 240 г. На этикетках изображены индейка и гусь соответственно. Производитель - ООО "Наро-Фоминский консервный завод".

"Потребитель, ориентируясь при покупке этих консервов по названию и изображению на маркировке, уверен, что паштет изготовлен из печени и мяса индейки и гуся. При этом в маркировке состава продукта один из ингредиентов (мозги) указан без принадлежности к конкретному виду птицы или животного", - рассказали в инспекции.

Результаты испытаний показали: в составе двух консервов есть ДНК свиньи, о чем изготовитель умолчал, ДНК курицы (также не заявлена в маркировке). А вот ДНК индейки в "Паштете печеночном. Индейка" не обнаружено.

Специалисты подчеркнули: изготовитель умышленно придал товару внешний вид и отдельные свойства той продукции, за которую выдавал эти консервы. Потребитель был введен в заблуждение.

Госстандарт запретил ввоз и обращение названых мясорастительных консервов в Беларуси с 24 сентября.

В инспекции напомнили: уберечься от покупки вводящих в заблуждение продуктов питания, других опасных товаров можно, если зайти на сайт Госстандарта. Во вкладке "Реестры" следует выбрать "Информационный ресурс "Опасная продукция" и в поле поиска набрать наименование товара или производителя. Если продукция есть в данном реестре, то специалисты не рекомендуют ее покупать и просят о фактах продажи сообщать в Гомельскую областную инспекцию Госстандарта по телефону (80232) 25-03-06.-0-