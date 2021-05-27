В Гомельской области к новому отопительному сезону модернизируют 5 котельных

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять котельных модернизируют в Гомельской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем реконструировать и модернизировать пять котельных, дальнейшая эксплуатация которых в существующем виде невозможна", - сказал Дмитрий Згурский. Так, в котельной средней школы в Старом Селе Ветковского района установят энергоэффективные котлы. В Рогачевском районе модернизируют с переводом на автоматический режим два теплоисточника - в агрогородке Заречье и деревне Виков. Реконструируют котельные в Красновке Светлогорского района и Велетине Хойникского.

Дмитрий Згурский добавил, что ремонты проведут и на других объектах - где-то заменят насосы, теплообменники и т.д. "Это постоянный, ежедневный процесс", - напомнил он.

По его словам, в регионе к 1 октября необходимо заготовить 320 тыс. куб.м древесного топлива - дров и щепы. Практически половину уже заготовили. Однако в прошлом году запасы на эту дату составляли почти 60%, акцентировал внимание гендиректор.

К началу октября стоит задача реконструировать 10 навесов для хранения древесного топлива. К работе уже приступили в Ветковском и Калинковичском районах.

Еще одна важная тема - минимизация потерь теплоэнергии. Дмитрий Згурский напомнил: по итогам 2021 года величина потерь тепловой энергии в сетях в целом по области должна составить не более 9,8%. За первый квартал показатель сложился на уровне 8,3%. "Для снижения потерь тепловой энергии необходимо выполнить комплекс мероприятий - начиная от теплоисточника и заканчивая потребителями", - заострил внимание он.

По словам гендиректора, благодаря мероприятиям по снижению потерь в 2020 году удалось сэкономить около Br1,7 млн, в первом квартале этого года - порядка Br850 тыс.

Говоря об итогах ушедшего отопительного сезона, Дмитрий Згурский констатировал, что в целом инженерная инфраструктура функционировала без сбоев. Однако были обращения граждан по вопросам низкой температуры воздуха в жилых помещениях, затягивания сроков регулирования и развоздушивания систем, промерзания отдельных конструктивных элементов зданий. Всего за отопительный период было 15 отключений систем тепло- и водоснабжения сроком более одного часа. Возникающие порывы и переломы трубопроводов оперативно устраняли предприятия ЖКХ.

"При подготовке к зиме важны все моменты. От того, как выполним комплекс запланированных мероприятий сейчас, зависит, как в целом пройдет отопительный сезон. Никакие вопросы о подготовке к зиме мы не откладываем в сторону - ни по жилфонду, ни по котельным, ни по тепловым сетям", - сказал в беседе с журналистами Дмитрий Згурский.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание: при подготовке к отопительному сезону необходимо рационально подходить к ресурсам. Все решения и протоколы, задания должны быть выполнены, при этом именно на местах нужно быть разворотливее и расторопнее.-0-