В Гомельской области началась вакцинация от коронавируса

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области сегодня началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получают медицинские работники, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного государственного санитарного врача Гомельской области Сергея Белого, в регион поступила партия вакцины "Спутник V" - 4365 доз. "В первую очередь она будет использована для наиболее подверженных риску инфицирования COVID-19 групп населения - для медицинских работников", - отметил он.

По области на данном этапе вакцина распределена в Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский, Чечерский районы.

"Но в целом все территории готовы к вакцинации против COVID-19, и область - для принятия дополнительных объемов вакцины. Думаю, в течение месяца мы получим дополнительные партии вакцины и распределим по области", - сказал Сергей Белый. Массовая вакцинация населения региона планируется с апреля этого года, добавил он.

В областном центре вакцину на этом этапе получат 2565 медицинских работников. "Сегодня в Гомеле 15 поликлиник для обслуживания взрослого населения, вакцинация началась в 13. Сформированы списки медицинских работников. Чтобы четко был соблюден регламент вакцинации, имеется в достаточном количестве холодильное оборудование. Медработники обучены проведению вакцинации и оказанию неотложной медицинской помощи на случай развития побочных эффектов - эта работа проводится всегда, не только касаемо коронавирусной инфекции", - рассказала главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко.

По ее словам, сейчас в медучреждениях собирают данные о желающих пройти вакцинацию. Чтобы записаться на прививку, нужно обратиться в отделение профилактики в поликлинику по месту жительства.

Екатерина Цитко сегодня прошла вакцинацию. "Самочувствие удовлетворительное. По ощущениям - ничего отличительного", - поделилась она.

Сомнений проходить вакцинацию или нет не было и у ректора Гомельского государственного медицинского университета Игоря Стомы. "Помимо того, что я руководитель, я еще и врач-инфекционист и регулярно консультирую пациентов с COVID-19 в Гомельской области. Польза от вакцинации от COVID-19, несомненно, высокая и превышает риск нежелательных явлений. В целом вакцинация - это величайшее достижение XX века. Именно она позволила повысить продолжительность жизни, выживаемость людей на планете", - отметил он.

"Спутник V" - векторная вакцина, которая показала себя весьма хорошо в клинических испытаниях. Механизм действия данной вакцины основан на двухдозовом режиме введения - вторую дозу вводят через 21 день после первой. Вектор, в который введен генетический материал коронавируса, безопасный, он не в состоянии навредить пациенту, который получает данную вакцину", - добавил ректор Гомельского государственного медицинского университета.-0-

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Фото Сергея Холодилина