В Гомельской области ограничено или запрещено купание в 10 зонах отдыха

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ограничено, приостановлено или запрещено купание в 10 зонах отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
С 7 по 14 июня были исследованы 172 пробы воды на соответствие установленным показателям безопасности. Из них 16 не соответствовали по микробиологическим показателям, 2 - по санитарно-химическим.
В настоящее время в регионе ограничено купание для детей в семи зонах отдыха. Это пляжи "Каскад-1" и "Прудковский" Центрального района Гомеля, "Приднепровский" и "Вирский" в Жлобине, пляжи в Наровле, на Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района и Светлогорске.
На двух пляжах региона приостановлено купание детей и взрослых: в Калинковичах и на пляже "Каскад-2" Центрального района Гомеля.
Запрещено купание детей и взрослых и занятия всеми видами спорта на пляже на левобережье Припяти в Мозыре.-0-
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