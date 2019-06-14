В Гомельской области ограничено или запрещено купание в 10 зонах отдыха

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ограничено, приостановлено или запрещено купание в 10 зонах отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С 7 по 14 июня были исследованы 172 пробы воды на соответствие установленным показателям безопасности. Из них 16 не соответствовали по микробиологическим показателям, 2 - по санитарно-химическим.

В настоящее время в регионе ограничено купание для детей в семи зонах отдыха. Это пляжи "Каскад-1" и "Прудковский" Центрального района Гомеля, "Приднепровский" и "Вирский" в Жлобине, пляжи в Наровле, на Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района и Светлогорске.

На двух пляжах региона приостановлено купание детей и взрослых: в Калинковичах и на пляже "Каскад-2" Центрального района Гомеля.

Запрещено купание детей и взрослых и занятия всеми видами спорта на пляже на левобережье Припяти в Мозыре.-0-