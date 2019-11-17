В Гомельской области открылись 1009 участков для голосования

Руслан Вегера во время голосования

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области открылись для голосования 1 009 избирательных участков по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Ольга Лях и член комиссии Роман Змушко во время опечатывания избирательных урн

Участки открылись, как и предусмотрено законодательством, с 8.00, они продолжат работать до 20.00. Из общего числа, где идет голосование в основной день, 41 закрытый участок - в санаториях, домах отдыха, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, в воинских частях.

Всего в списки избирателей в регионе включены более 1 млн 80 тыс. граждан. Некоторые из них воспользовались правом сделать свой выбор заблаговременно.

За ходом голосования следят более 6,5 тыс. наблюдателей, среди которых представители общественных организаций и объединений, политических партий, трудовых коллективов и др.

В помещениях, где идет голосование, установлено свыше 3,5 тыс. урн для бюллетеней, из них более 70% - прозрачные. Людям с ограниченными возможностями, пожилым на избирательных участках готовы оказать помощь волонтеры. Для голосования слабовидящих подготовлены трафареты, лупы. Если же избиратели не могут самостоятельно прийти на участок, законодательством им предоставляется возможность сделать свой выбор на дому.

Кроме того, на избирательных участках организована торговля, подготовлены программа с выступлениями творческих коллективов, спортивными мероприятиями, фотовыставки, мастер-классы, консультации специалистов по различным направлениям.

Михаил Бойко во время голосования

В Гомельском регионе на 17 мест в Палате представителей претендуют 72 кандидата.-0-

Во время голосования по месту нахождения избирателей в кардиологическом отделении №2, голосует Макарий Шелепенко

Во время голосования по месту нахождения избирателей в кардиологическом отделении №3, голосует Маргарита Сидоренко

Фото Сергея Холодилина