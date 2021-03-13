В Гомельской области отметят 95-летие радиовещания

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 95 лет со дня открытия радиовещания в Гомельской области исполнится 14 марта. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом заказных программ радио РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гомель" Сергей Краснобород.

Сейчас в структуре РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Гомель" успешно работают две радиостанции в FM-диапазоне. Это "Гомель FM" и "Гомель плюс" с принципиально разными форматами. "Гомель FM" ориентирована на современную, мобильную, жизненно активную аудиторию в возрасте до 35 лет, а "Гомель плюс" предназначена для слушателей более старшего возраста 40+.

В эфире "Гомель FM" звучат новости о событиях регионального масштаба, поднимаются проблемы населения. Актуальны и проекты социально-экономической, культурной, спортивной тематики. Отличительной чертой радиостанции также стали прямые эфиры с компетентными специалистами. Слушатели могут отправиться в "Легкае падарожжа", побывать на "Звездной кухне", изучить "Несекретные материалы". Всегда на верхних позициях рейтингов - утреннее, дневное и вечернее интерактивные шоу по будням. "Жанровое многообразие радиопередач, а также самая обширная среди региональных радиостанций зона приема делают ее лидирующей среди местных радиостанций Гомельской области. Нас слышно и в приграничных районах России и Украины", - подчеркнул Сергей Краснобород.

Территория вещания радиостанции "Гомель плюс" - Гомель и близлежащие районы на расстоянии до 60 км. Наиболее популярные программы - интерактивное шоу "Разное утро", "В чем разница", "Актерские байки", короткие рассказы современных авторов "Конструкция мира". "Гомель Плюс" уверенно набирает популярность у слушателей. Впереди - еще много интересного и перспективного.

Сергей Краснобород сделал небольшой исторический экскурс и рассказал о том, с чего все начиналось 14 марта 1926 года. "В этот день в Гомеле по улице Билецкого, 25 начала работу радиостанция имени И.В.Сталина. Мощность передатчика составляла 1.2 кВт. Радиус покрытия - 300 км. Радиостанция ретранслировала передачи из Москвы и Киева. Она работала до 1927 года, когда 24 июля в Гомеле начала работать первая радиотрансляционная сеть.

Радиоточки для общего прослушивания были установлены в городском парке, на Центральной площади, в некоторых жилых домах по ул.Пушкина. В 1931 году Гомельская радиотрансляционная сеть насчитывала более 2 тыс. радиоточек. Во всех районных центрах области оборудованы проволочные вещательные узлы, которые имели в сумме до 8 тыс. радиоточек", - отметил он.

В начале Великой Отечественной войны работники Гомельского радиоузла покинули город с последними подразделениями, оборонявшими областной центр. Радиоусилитель демонтировали, а силовой трансформатор и основные детали закопали в землю. Радиопередачи в Гомеле возобновились в декабре 1943 года после освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Тогда для работы радио выделили двигатель с электрогенератором, электролампы, электродетали. В 1948 году в Гомельской области была достигнута довоенная мощность радиоузлов. Кроме последних известий каждую неделю выпускали цикл тематических радиопередач для работников промышленности, железнодорожного и водного транспорта, сельского хозяйства, животноводов, передачи для молодежи.

Каждый год развивалась система вещания, менялся и расширялся формат радиопередач. Накануне нового тысячелетия, в 1999 году, была принята программа реконструкции Гомельского областного телерадиокомитета. Она предусматривала реконструкцию зданий по ул. Пушкина, 6а и Пушкина, 8, материально-техническое оснащение радиостудий, расширение вещания в FM- диапазоне.

В 2001 году начала работу радиостанция "Экспресс-Гомельская волна", которая через 7 лет была преобразована в радиостанцию "Гомель FM" (101.3 FM). Формат вещания новой радиостанции после ребрендинга - информационно-развлекательный с ориентацией на жизненно активных молодых людей: оперативные новости, аналитика событий в мире, горячие музыкальные хиты. Зона уверенного приема на территории Гомельской области - самая обширная среди всех региональных работающих в FM-диапазоне радиостанций.

7 июля 2012 года на базе телерадиокомпании "Гомель" на частоте 103.7 начала свое вещание новая радиостанция "Гомель Плюс" с ориентиром на аудиторию 40 +. Общий объем вещания Гомельского областного радио - проводное вещание, радио "Гомель FM", радио "Гомель Плюс" - 48 часов в сутки.

Сегодня в редакции радио работают 13 человек, включая технический персонал. В распоряжении редакции - четыре современные студии, из них две студии прямого эфира.

В день юбилея в эфире радиостанций "Гомель FM" и "Гомель Плюс" будут звучать поздравления от коллег и ветеранов радиожурналистики, тематические программы и праздничные приветствия.-0-