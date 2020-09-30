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30 сентября 2020, 17:49

В Гомельской области пять человек отравились грибами

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пять человек отравились грибами, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сложившиеся погодные условия способствуют росту грибов. Сезон заготовки даров леса в самом разгаре. По данным специалистов, в этом году в Гомельской области по предварительным диагнозам зарегистрировано 7 случаев отравлений грибами, пострадали 10 человек, в том числе два семейных случая. По заключительным диагнозам подтверждены 3 случая отравлений, пострадали 5 человек.

Трагедией закончилось употребление даров леса для жительницы Буда-Кошелевского района. Пострадавшая съела дождевики и говорушки. В Гомеле грибами отравилась семья. Три человека ели сыроежки и боровики.

В санслужбе обращают внимание, что к сбору грибов, их кулинарной обработке, хранению необходимо относиться очень внимательно и осторожно. Как рассказала врач-гигиенист отделения гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Бордадын, смертельные отравления вызывает употребление по ошибке бледной поганки, которая похожа на зеленую сыроежку. "Содержащийся в бледной поганке сильнейший яд не разрушается при любом способе кулинарной обработки и под воздействием пищеварительных соков. Попав в организм, яд дает о себе знать не сразу, а спустя 8-24 часа. Первые признаки - тошнота, боли в животе, расстройство функции кишечника, слабость. Далее токсин повреждает печень, клетки центральной нервной системы, кровеносные сосуды, почки, селезенку, сердечную мышцу", - рассказала она.

Можно отравиться и съедобными грибами. "Грибы богаты белковыми соединениями, углеводами, содержат большое количество воды, поэтому становятся хорошей питательной средой для развития микробов. Нельзя хранить собранные грибы в свежем виде более суток и перевозить на большие расстояния. В старых грибах накапливаются продукты распада белковых и других веществ, способных вызвать расстройство пищеварения", - отметили в санслужбе.

Специалисты уверены: лучший способ избежать отравления - употреблять только хорошо известные грибы. "Срезать их нужно вместе с ножкой, чтобы отличить зеленую сыроежку от бледной поганки. Лучше и вовсе отказаться от сбора зеленой сыроежки. Дома необходимо еще раз тщательно отсортировать урожай. Употреблять нужно не вызывающие сомнения грибы", - советует врач-гигиенист. Среди рекомендаций - не собирать грибы вдоль дорог, ведь возможно накопление вредных веществ из почвы и окружающей среды. Не стоит давать их детям - это очень тяжелая пища, организм ребенка из-за недостатка ферментов еще не приспособлен к их перевариванию. Нежелательно есть грибы и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Самолечение при отравлении грибами не допустимо. При появлении первых признаков нужно срочно обращаться за медицинской помощью.-0-

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