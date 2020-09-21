В Гомельской области планируют привить от гриппа более 563 тыс. человек

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 563 тыс. человек планируется привить от гриппа в Гомельской области во время кампании в этом году, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Куденьчук напомнил, что прививочная кампания стартовала 15 сентября. "В 2020 году планируется в Гомельской области вакцинировать против гриппа 563 100 человек", - сказал он. Иммунизация проводится в том числе за средства республиканского, местного бюджетов, средств предприятий, организаций.

По словам начальника главного управления, особо важна иммунизация людей из групп высокого риска заражения и неблагоприятных последствий заболеваемости. Речь идет о детях в возрасте до трех лет, детях и взрослых, имеющих хронические заболевания, людях старше 65 лет, беременных, медицинских и фармацевтических работниках и других.

В лечебные учреждения региона вакцины уже поступают. Все применявшиеся в 2019 году препараты производства России, Нидерландов, Франции показали высокую эффективность, уточнил Николай Куденьчук. Их намерены использовать и в нынешнюю кампанию.

Начальник главного управления здравоохранения подчеркнул, что предупреждение распространения гриппа в эпидемиологический сезон ОРИ - одна из приоритетных задач. "Увеличение числа привитого населения с 30,4% в 2011 году до 40% в 2019-м положительно сказывается на динамике заболеваемости респираторными инфекциями и эффективности циркуляции вирусов гриппа", - сказал он. Так, за последние годы число зарегистрированных случаев ОРИ и гриппа снижено на 42%.

"По результатам анализа, проведенного в этом году, установлено, что среди заболевших COVID-19 удельный вес привитых против гриппа значительно меньше, чем непривитых", - добавил Николай Куденьчук.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание: важно сохранить здоровье людей, потому тема прививочной кампании сейчас на особом контроле. Особую актуальность вопрос приобретает и из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.-0-