В Гомельской области планируют сократить сроки охоты из-за пожароопасной обстановки

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожароопасной обстановки в Гомельской области планируется сократить сроки охоты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В связи с высоким классом пожарной опасности и ограничениями на посещение лесов Минлесхоз подготовил постановление об изменении сроков охоты на Гомельщине. Сроки для глухаря и тетерева, гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарки канадской, кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой, вальдшнепа предлагается сократить по 30 апреля (сейчас - до 10 мая).

Постановление направлено в Министерство юстиции для обязательной юридической экспертизы.-0-