17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области планируют увеличить площади посева кукурузы и яровых культур в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете сельского хозяйства и продовольствия облисполкома.

Общая посевная площадь в юго-восточном регионе составит 965,6 тыс. га. В эту цифру включены 281,7 тыс. га площадей сева озимых зерновых, из которых на зерно посеяно 234,7 тыс. га, что на 3,7 тыс. га больше уровня 2019 года.

"В 2020 году планируется увеличить на 3,8 тыс. га площадь сева яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур. В целом она составит 124,3 тыс. га. Всего под зерновые колосовые культуры (без учета кукурузы) планируется 359 тыс. га", - уточнили в комитете.

С учетом опыта прошлых лет с плюсом в 2020 году будет посеяна устойчивая к засухе и высоким температурам кукуруза. Эта культура займет 349,8 тыс. га (с увеличением на 8,8 тыс. га к уровню 2019 года).

Для обеспечения животноводческой отрасли кормами в весенне-летний период пересмотрены площади посева однолетних культур. В комитете провели анализ площадей гибели озимого рапса, а также их посева в 2019-м. С учетом полученных данных в 2020-м планируется посеять 66,2 тыс. га, что на 0,7 тыс. га больше уровня прошлого года.

До выхода техники в поле на особом контроле стоит подготовка семян. Для сева запланированных площадей необходимо 34,3 тыс. т семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур с учетом страхового фонда. Сельскохозяйственными организациями региона засыпано 40,1 тыс. т семенного материала, или 117% к потребности.

Для получения стабильных урожаев зерновых и кормовых культур необходимо обеспечить их полноценное питание. Агропредприятия региона вывозят и вносят органические удобрения. Вывезено 70% органики от плана.

В числе первостепенных задач - обеспечение высокой технической готовности машинно-тракторного парка к периоду выполнения полевых работ.

Тема подготовки и проведения весенне-полевых работ на контроле председателя Гомельского облисполкома. Геннадий Соловей ориентирует аграриев на готовность №1 при любых погодных условиях. Все, что зависит от человека - от подготовки семян до состояния техники, должно быть выполнено без проволочек и задержек, точно в срок, подчеркнул он.-0-