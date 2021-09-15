В Гомельской области по 27 сентября будут проводить рейды по пресечению пьяного вождения

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия "Пьяному и нетрезвому не место за рулем" проводят на дорогах Гомельской области с 15 по 27 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В УГАИ подчеркнули, что выявление бесправных и нетрезвых водителей на дорогах - на постоянном контроле. "К сожалению, как бы усиленно сотрудники ГАИ ни работали, желающих выпить, а затем сесть за руль немало. Только с начала сентября стражи дорог на территории области задержали 114 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, и 323 - не имеющих права управления", - уточнили в отделении по агитации и пропаганде. За 8 месяцев произошло 30 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 39 человек получили травмы и 9 погибли, а также 20 ДТП с участием водителей, которые сели за руль, не имея на то право: 23 человека в них пострадали и 5 погибли.

Профилактические мероприятия направлены на укрепление транспортной дисциплины среди водителей, снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и бесправных водителей, а также профилактику дорожно-транспортного травматизма. С 15 по 27 сентября пройдут рейды на всех участках дорог области, где по статистике есть наибольшая вероятность появления пьяных или бесправных водителей за рулем.

В Госавтоинспекции напомнили, что ответственность за такие грубые правонарушения ужесточена с 1 марта. "Если ранее за езду в нетрезвом виде водителю грозил штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года, то сейчас все зависит от физического состояния водителя. Если в выдыхаемом им воздухе содержится до 0,8 промилле алкоголя, то грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на три года. Если свыше 0,8 или водитель отказывается от прохождения медицинского освидетельствования - штраф составит 200 базовых величин и водитель лишится прав на 5 лет. При повторном таком нарушении в течение года водитель будет привлечен к уголовной ответственности с последующей конфискацией транспортного средства", - рассказали в УГАИ.

Стражи дорог призывают к неравнодушию и просят своевременно сообщать в милицию о фактах управления транспортным средством нетрезвым или бесправным водителем. Это поможет избежать ДТП и сохранить кому-то жизнь. -0-