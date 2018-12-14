В Гомельской области повышаются тарифы на пригородные автоперевозки пассажиров

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров повышаются в Гомельской области с 14 декабря. Данное решение облисполкома №991 от 28 ноября 2018 года опубликовано на
В соответствии с документом предельно максимальный тариф за 1 км перевозки на обычных маршрутах составляет Br0,07 (7 копеек), на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах - Br0,09, на экспрессных маршрутах - Br0,10. Провоз багажа и(или) ручной клади на пригородных маршрутах составляет за 1 км Br0,005 за каждое маломерное место, Br0,01 - за среднемерное и Br0,02 - за крупномерное место.
Юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и(или) ручной клади в регулярном сообщении, самостоятельно устанавливают тарифы на эти услуги с учетом спроса конъюнктуры рынка, но не выше установленных в решении.
Плата рассчитывается умножением применяемых тарифов на расстояние поездки или провоза соответственно.-0-
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