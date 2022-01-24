В Гомельской области при необходимости развернут дополнительный коечный фонд на этой неделе

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при необходимости на этой неделе развернут дополнительный коечный фонд для пациентов с коронавирусом, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы видим незначительный, но подъем вирусной инфекции, в частности коронавируса. Мы готовы уже на этой неделе при необходимости разворачивать в Гомеле стационары под пациентов с COVID-19", - сказал Николай Куденьчук. Планируется, что первой станет Гомельская городская клиническая больница №1, где был установлен в прошлом году современный рентгеновский компьютерный томограф.
Начальник главного управления обратил внимание, что основная задача - максимально сдержать распространение инфекции. Для этого рекомендовано в массовых местах, в общественном транспорте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию. "Все необходимые лекарственные препараты, которые прописаны Минздравом в протоколах, у нас есть - месячный запас. В достаточном количестве и средства индивидуальной защиты", - подчеркнул Николай Куденьчук. Он добавил, что в Гомельской областной инфекционной клинической больнице завершают установку газификатора.
Что касается прививочной кампании, то первый компонент вакцины уже получили 58,5% жителей региона, проинформировал руководитель. На уровень в 60% намерены выйти до 1 февраля.
Николай Куденьчук напомнил, что сейчас циркулирует штамм омикрон - в Минске уже более 50% среди всех циркулирующих штаммов COVID-19. "Первые симптомы, которые можно почувствовать, - боль в горле, ломота. При этом чаще омикрон бьет по детям разных возрастов", - уточнил он.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подчеркнул: необходимо предпринять все меры, чтобы максимально обезопасить людей.-0-