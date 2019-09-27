В Гомельской области при реорганизации предприятий занизили стоимость их имущества

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в определении стоимости активов отдельных предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде, которые были присоединены к открытым акционерным обществам в процессе их реорганизации, сообщили БЕЛТА в КГК.

В регионе за последние четыре года реорганизовано 10 открытых акционерных обществ путем присоединения к ним коммунальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах. По данным комитета, в процессе реорганизации некоторых ОАО была занижена стоимость активов присоединяемых предприятий, что повлекло уменьшение доли государства в уставных фондах акционерных обществ.

К примеру, при присоединении в 2016 году ОАО "Паричский комбинат строительных материалов" к ОАО "Светлогорский агросервис" в общей стоимости активов присоединяемого акционерного общества не была учтена часть цеха завода железобетонных изделий. Были неправильно применены коэффициенты изменения стоимости при проведении переоценки основных средств, числившихся в бухгалтерском учете ОАО "Паричский комбинат строительных материалов" до его присоединения. В результате к моменту присоединения стоимость активов была занижена, что привело к уменьшению доли государства в уставном фонде ОАО "Светлогорский агросервис". После вмешательства КГК доля государства в уставном фонде этого предприятия выросла более чем на Br212 тыс.

По аналогичным причинам была занижена стоимость активов КСУП "Дубовый Лог" при присоединении его в 2015 году к ОАО "Добрушский райагросервис". В настоящее время производится перерасчет стоимости активов КСУП "Дубовый Лог" на момент его присоединения, после чего доля государства в уставном фонде ОАО "Добрушский райагросервис" также будет увеличена.-0-