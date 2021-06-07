В Гомельской области в I полугодии капитально отремонтируют более 300 тыс. кв.м жилья

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области планируют ввести в эксплуатацию после капремонта более 300 тыс. кв.м жилья по итогам первого полугодия, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Гомельской области в этом году предстоит ввести после капремонта 495 тыс. кв.м. жилья. В титульном графике - 184 жилых дома. На капитальный ремонт жилищного фонда в этом году планируется направить Br66 млн - бюджетных средств и отчислений граждан.

В первом полугодии заданием определено капитально отремонтировать 345 тыс. кв.м жилья. По результатам пяти месяцев ввели в эксплуатацию 96,4 тыс. кв.м, или 28% от полугодового задания. "Отремонтированы за январь - май 26 жилых домов. В настоящее время ведутся работы на 86 объектах общей площадью 250,5 тыс. кв.м. С учетом введенных площадей в I квартале по полугодию ожидается ввод 301 тыс. кв.м", - сказал Дмитрий Згурский.

По заверениям горрайисполкомов, в полном объеме полугодовое задание выполнят в Гомеле, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Житковичском, Калинковичском, Мозырском и Октябрьском районах. Более 90% - в Рогачевском и Хойникском районах.

По данным на 1 июня, проектно-сметная документация есть на 155 объектов общей площадью 452,5 тыс. кв.м., отметил Дмитрий Згурский. Он также напомнил, что на декабрь этого года должна быть разработана ПСД не менее 50% задания 2022 года.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что для выполнения поставленных задач именно на местах должны проявлять большую разворотливость. "Средства выделены, нужно активнее работать", - подчеркнул он.-0-