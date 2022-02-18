В Гомельской области в январе возбудили 70 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе этого года возбудили 70 уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, сообщил сегодня заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Максим Спринцин во время круглого стола по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропов, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Спринцин обратил внимание, что проблематика распространения наркотиков и психотропов актуальна и для региона, и для страны. "В 2021 году произошел рост таких преступлений. Всего следователи Гомельской области приняли 759 решений о возбуждении уголовных дел. В 2020-м их было 633. То есть, к сожалению, прибавили 20%. В суды для рассмотрения направлено 266 уголовных дел в отношении более 370 человек. И уже в январе этого года возбуждено 70 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков", - озвучил цифры заместитель начальника УСК.

В списке "лидеров" по количеству наркопреступлений - Гомель, Мозырь и Мозырский район, Жлобинский, Речицкий, Светлогорский, Калинковичский районы.

Максим Спринцин описал социальный портрет фигурантов таких дел. В основном это мужчины (95%). Из общего числа осужденных больше всего людей со средним специальным (43,3%) и средним (38,6%) образованием. Немало тех, кто ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе был судим за наркопреступления. Более половины фигурантов - безработные.

"В 2021 году остро стала проблема совершения преступлений в сфере незаконного обора наркотиков несовершеннолетними. Наблюдается рост таких преступлений - с 2 в 2020-м до 45 в 2021-м. При том что сократилось общее число преступлений, которые совершили подростки, - с 312 до 306", - рассказал Максим Спринцин.

Например, в Мозыре учащийся колледжа 2004 года рождения вступил в организованную группу и приобрел не менее 6 свертков особо опасного вещества альфа-PVP, которое затем поместил в тайники. Уголовное дело в суде. Парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Жлобине направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст.328 в отношении 7 подростков.

Говоря о том, чем наркодилеры заманивают подростков, Максим Спринцин отметил, что роль играют несколько аспектов. Это и склонность в юном возрасте к приключениям, авантюрам, и желание выделиться среди сверстников, и сомнительная перспектива легкого способа заработка. Немаловажно и то, что организаторы преступных групп, представители интернет-магазинов обещают безнаказанность, конспирацию. "Однако это не соответствует действительности. Подростки не понимают: как только они стали на этот путь, через крайне непродолжительное время они попадают в поле зрения правоохранительных органов. Это неизбежно приводит к привлечению к уголовной ответственности за содеянное", - обратил внимание заместитель начальника УСК.

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