В Гомельской области возросло количество желающих стать замещающими родителями

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области растет количество желающих стать кандидатами в замещающие родители, сообщила БЕЛТА координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич.

"С 2020 года особое внимание уделяется семьям с детьми раннего возраста. Ведь стресс, эмоциональное и физическое насилие в этот период влекут за собой негативные последствия для физического и психоэмоционального состояния ребенка. Важно обеспечить таких детей безопасным окружением в биологической семье, а если это невозможно, то найти малышу внимание и теплые объятия в любящей замещающей семье, - рассказала Кристина Дулевич. - Благодаря реализации программы с апреля 2020 года по май 2021 года мы достигли некоторых положительных итогов. К примеру, в Гомельской области растет количество желающих стать кандидатами в замещающие родители, создано 11 новых семей-усыновителей и 20 новых опекунских семей".

За этот период сократилось количество детей, поступающих в интернатные учреждения Гомельской области. Из 71 ребенка-сироты и ребенка до 4 лет, оставшегося без попечения родителей, 42 устроены в замещающие семьи, включая усыновление, опеку, приемные семьи и детские дома семейного типа. Численность детей в Гомельском областном доме ребенка сократилась на 25%. Повысилась эффективность работы с биологическими семьями, воспитывающими детей раннего возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Из 307 детей в возрасте до 4 лет, признанных находящимися в социально опасном положении, только 22 малыша изъяты из семьи.

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с Международным благотворительным общественным объединением "Поможем детям вместе" с 2018 года реализует в Гомельской области программу, направленную на сохранение семьи для ребенка, а если это невозможно - для поиска замещающей. В 2021 году ЮНИСЕФ в Беларуси планирует расширить географию программы "Семья каждому ребенку" и распространить полученный опыт на Витебскую область.-0-