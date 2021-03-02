В Гомельской области завершено внедрение института врача общей практики

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области успешно завершена программа организации первичной медицинской помощи по принципу общей врачебной практики. Такую информацию озвучил сегодня начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук на итоговой коллегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Число врачей общей практики в 2020 году составило 588. Их доля в общем количестве врачей в системе оказания первичной медпомощи достигла 100%, отметил начальник главного управления. "Для оснащения кабинетов врачей общей практики за счет местных бюджетов в минувшем году приобретено изделий медназначения и оборудования на сумму около Br500 тыс. За счет средств Минздрава поставлено свыше 310 тонометров для измерения внутриглазного давления и более 300 глюкометров", - рассказал Николай Куденьчук.

Важное направление - внедрение в работу первичного звена команд врача общей практики (с врачами общей практики, помощниками врачей и медсестрами общей практики). "На начало 2021 года в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения области сформировано 470 команд", - уточнил начальник главного управления.

Кроме того, в регионе в службе скорой медпомощи завершили перепрофилирование общеврачебных бригад в специализированные, которых сейчас более 35. "Для службы скорой медицинской помощи закуплено оборудование на сумму более Br460 тыс. Это портативные электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, кислородные ингаляторы, пульсоксиметры и небулайзеры. Приобретены 12 автомобилей скорой медпомощи, из них 2 реанимобиля", - добавил Николай Куденьчук.-0-