В Городокском районе перезахоронят останки погибших в годы войны солдат

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в городском поселке Езерище состоится торжественное перезахоронение останков бойцов Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны в боях за освобождение Городокского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Останки шести советских военнослужащих нашли во время поисковых работ, которые в октябре провели военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с поисковым отрядом "РВС" Новополоцка возле деревни Болотница. Среди останков не было именных находок, поэтому фамилии погибших узнать не удалось.

В октябре-ноябре 1943 года советские войска стояли у границ Городокского района. В окрестностях деревень Болотница и Морозово Езерищенского сельского совета шли затяжные наступательные бои с участием 235-й и 360-й стрелковых дивизий.-0-