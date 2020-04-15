В ГрГУ им. Янки Купалы абитуриентам предлагают подготовиться к ЦТ онлайн

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подготовиться к централизованному тестированию в режиме онлайн предлагают абитуриентам в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В университете стартовал марафон профориентационных онлайн-мероприятий. Самым популярным инструментом общения факультетов с ребятами становится работа в социальных сетях. "Например, с 16 апреля в Instagram факультета довузовской подготовки будут размещены мини-ролики по предметам централизованного тестирования. Преподаватели предложат задачи по конкретной теме ЦТ, после чего абитуриенты смогут посмотреть ролик с интересными идеями по решению заданий", - рассказали в пресс-службе.

Актуализировать и обобщить свои знания, разобрать тестовые задания будущие абитуриенты смогут и во время вебинаров "К успеху на ЦТ-мини". Занятия по математике стартуют 20 апреля, по истории Беларуси - 27 апреля. Ссылку для доступа можно будет найти на сайте факультета довузовской подготовки.

Все желающие смогут принять участие в онлайн-акции "Выбери специальность по сертификатам". Для этого нужно определить предметы, по которым абитуриент планирует сдавать ЦТ. После этого программа предложит ему специальности в купаловском университете, для поступления на которые необходимо сдать ЦТ по выбранным предметам.

В профориентационном марафоне запланирован и видеотренинг "Профнавигатор". Он поможет познакомиться с порталами ГрГУ им. Янки Купалы и abit.by.

"Мероприятия с использованием информационных технологий помогают старшеклассникам в профессиональном самоопределении. Абитуриенты могут выработать стратегию саморазвития и путь дальнейшего профессионального образования. Они также получают возможность в интерактивной форме познакомиться со специальностями университета и информацией, необходимой для успешного поступления. Это способствует развитию у молодежи коммуникативных компетенций, навыков работы с информацией, а также помогает сделать осознанный профессиональный выбор", - отметила ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Ирина Корлюкова.

В пресс-службе университета добавили, что подобные дистанционные мероприятия проходят на всех факультетах. Абитуриентов приглашают на виртуальные экскурсии и встречи, проводятся дистанционные олимпиады, консультации и прямые эфиры, работают телефонные линии и информационно-справочные службы.-0-