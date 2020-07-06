В Гродненской области этап проекта "Властелин села" провели онлайн

6 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представителей Гродненской области на республиканском этапе семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2020" впервые определили в онлайн-формате. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете ОО "БРСМ".

Всего на суд компетентного жюри было представлено восемь работ от семей, победивших на районных этапах отбора. По правилам конкурса необходимы было подготовить 10-минутный ролик-визитку. "Ограничений никаких. Хобби, быт, подворье - кто во что горазд", - отметили в обкоме БРСМ.

По итогам конкурса третье место заняла семья Нечай из Новогрудского района, второй стала семья Гаврилюк из Слонима. "Первое место у семьи Валюшко, представляющей Мостовский район. Папа, Анатолий Анатольевич, работает в ЗАО "Гудевичи" водителем, мама, Екатерина Сергеевна, трудится в хозяйстве бухгалтером. Подрастают и помощники - семилетняя Ксения и шестилетний Дмитрий", - рассказали в обкоме БРСМ. Семья дружная. Вместе многое делают по дому, у семьи большое хозяйство - и коровы, и кролики, и куры. Совместные выезды на рыбалку - еще одна объединяющая традиция. К слову, очень любят в семье и хоккей: все вместе болеют за гродненский "Неман".

Республиканский этап конкурса 10-11 июля примет агрогородок Александрия Шкловского района.

Организаторами гранд-финала проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский союз женщин при поддержке Белагропромбанка.-0-