В Гродненской области ГАИ в течение трех дней проведет массированную отработку дорог

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области инспекторы Госавтоинспекции проведут массированную отработку дорог с 26 по 28 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил обгона.
"За 9 месяцев 2020 года на дорогах республиканского значения в регионе произошло 10 ДТП. 6 аварий, в которых погибли 4 человека и 6 получили ранения, связаны именно с выездом на встречную полосу", - рассказали в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инспекторы просят водителей быть предельно внимательными на дороге, совершать обгон безопасно и только в положенном месте. Также очень важно, чтобы действия и маневры водителей были понятными для других участников дорожного движения.-0-