21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области готовят фотопроект к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Проект сравнит населенные пункты на фото, сделанных в год освобождения, и современных, снятых с той же точки. "Объединит снимки фотопуть "Дневники солдата". Зрителям предложат пройти дорогами освобождения региона. Войдут в подборку фото военных времен наших ветеранов, а также тех, кто освобождал Гродненскую область", - отметили в управлении культуры.

Всего же в регионе ко Дню Победы и 75-летию освобождения планируется провести более 3 тыс. различных мероприятий. Например, 3 июля одновременно во всех городах и крупных населенных пунктах по 75 пар закружатся в вальсе. С 5 мая по 3 июля пройдет областная акция "Военная агитбригада": концерты, творческие встречи, постановки будут организовываться в отдаленных населенных пунктах региона, где нет своих учреждений культуры. В городах, районных центрах, агрогородках и деревнях планируется провести выставки детских рисунков на тему мира и победы. Еще одна акция "После войны" объединит населенные пункты концертами, которые начнутся в одно время.

Во многих районах области запланированы реконструкции боевых действий. Пройдут они и 9 мая, и 3 июля. В Гродно же, например, один из моментов освобождения города представят 16 июля.

Также в областном центре состоится фестиваль солдатской каши.-0-