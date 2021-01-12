В Гродненской области молодежь запускает челлендж "Уберем снег вместе"

12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в регионе стартовал областной челлендж "Уберем снег вместе", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Инициатором челленджа, который продлится до конца зимы, выступил областной комитет Белорусского республиканского союза молодежи. Волонтеры предложат посильную помощь в расчистке территорий от снега коммунальным службам, социальным объектам, а также учреждениям здравоохранения.

"Учитывая погодные явления, молодежь нашего региона решила помочь в уборке снега тем, кому это будет необходимо. В первую очередь волонтеры готовы прийти на помощь учреждениям здравоохранения, чьи силы сегодня направлены на борьбу с коронавирусом. Поучаствует молодежь при необходимости в расчистке снега территории детских садов или школ", - отметила первый секретарь Гродненского обкома ОО БРСМ Анна Саросек. Она подчеркнула, что без внимания не останутся одинокопроживающие пожилые люди, ветераны, узники концлагерей. Волонтеры помогут им в расчистке снега во дворах, других бытовых вопросах.

Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий. Они организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ Гродненской области.-0-