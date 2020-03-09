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09 марта 2020, 14:47

В Гродненской области началась заготовка березового сока

Лесник Бердовского лесничества Евгений Чацковский с березовым соком
Лесник Бердовского лесничества Евгений Чацковский с березовым соком

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском лесхозе одними из первых приступили к заготовке березового сока, его уже начали продавать населению, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГЛХУ "Лидский лесхоз".

Из-за теплых зимы и начала весны заготовка в этом году стала возможной раньше обычного примерно на две недели. На качество сока это никак не повлияет, отмечают специалисты. А вот говорить о том, насколько долгим будет период сбора, преждевременно - все зависит от погоды.

Лесник Бердовского лесничества Евгений Чацковский
Лесник Бердовского лесничества Евгений Чацковский

"Впрочем, готовы обеспечить соком всех желающих. Реализация уже началась", -рассказали в Лидском лесхозе. Сок можно купить как на делянке в лесу (цена составит 21 копейку за литр), так и на территории одного из четырех лесничеств лесхоза (29 копеек за литр). Приезжать нужно со своей тарой.

Сбор березового сока
Сбор березового сока

Отправится белорусский сок и на экспорт. В частности, Лидский лесхоз заключил контракт на поставку продукции одной из литовским фирм. Сейчас формируются объемы для первой партии.

Лесники Бердовского лесничества Виктор Рушлевич и Евгений Чацковский
Лесники Бердовского лесничества Виктор Рушлевич и Евгений Чацковский

Лесник Бердовского лесничества Евгений Чацковский с березовым соком
Лесник Бердовского лесничества Евгений Чацковский с березовым соком

Как рассказали в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении, приобрести березовый сок в ближайшее время можно будет во всех лесхозах региона. Чтобы уточнить ближайшее место реализации, следует позвонить в лесхоз.

Лесник Бердовского лесничества Виктор Рушлевич и первый покупатель Виктор Валюкевич
Лесник Бердовского лесничества Виктор Рушлевич и первый покупатель Виктор Валюкевич

Первый покупатель Виктор Валюкевич
Первый покупатель Виктор Валюкевич

Можно заготовить сок самостоятельно, это бесплатно. Необходимо обратиться в ближайшее лесничество и оставить заявку - специалисты укажут деревья. За незаконную добычу сока нарушителям грозит штраф.-0-

Фото Леонида Щеглова

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