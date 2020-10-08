В Гродненской области начинают работать диалоговые площадки по вопросам развития страны и региона

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начинают работать диалоговые площадки для обсуждения вопросов конституционной реформы, перспектив развития страны и региона. Об этом сегодня во время брифинга с журналистами региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная цель площадок - обсуждение вопросов изменений в Конституцию, другие законодательные акты для более эффективного государственного, экономического и социально-культурного строительства.

"Основа развития - конструктивный диалог между гражданами, представителями органов власти, политических партий и общественных объединений. Диалог должен вестись в рамках правового поля. Для того чтобы дать больше возможностей для общения, принято решение о создании диалоговых площадок", - рассказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что они будут работать в различных форматах: очно, онлайн, в виде круглых столов и пленарных дискуссий.

Для обсуждения предлагаются несколько тематических блоков. В частности, один из них будет посвящен теме конституционного реформирования и партийного строительства. Площадкой для диалога станет юридический факультет Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Еще одна тема - повышение роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов. Площадку организуют на базе областного Совета депутатов. Отдельными блоками будут обсуждаться государственная молодежная политика, социальная сфера, в том числе образование и здравоохранение, а также экономические вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, реализацией региональных бизнес-проектов.

Подать свои предложения на рассмотрение экспертов могут все желающие. Прием их, как ожидается, начнется на сайте Гродненского облисполкома с 10 октября.

Владимир Караник отметил, что все обращения будут приняты и проанализированы. Авторы наиболее интересных предложений или вопросов, требующих дополнительного обсуждения, получат приглашения на участие в работе диалоговых площадок, встречах с экспертами.

"Работа площадок будет организована по принципу панельных дискуссий - модератор, приглашенные эксперты и свободный микрофон, где собравшиеся могут высказывать свои предложения. Предложения, которые по результатам обсуждения получат наибольшую поддержку, войдут в итоговый протокол", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что такой вариант дискуссии позволит максимально широко услышать мнения людей, узнать их чаяния и ожидания, собрать наиболее конструктивные предложения общества.

С учетом эпидемиологической ситуации работа диалоговых площадок будет организована с соблюдением социальной дистанции. Однако если заявок и интересных предложений на каком-то тематическом блоке будет много, то встречи проведут несколько раз.

Планируется, что площадки будут работать на протяжении трех-четырех недель. Далее пройдут пленарные заседания, где объединятся представители и их идеи с каждой диалоговой площадки. Именно на них выработают конкретные предложения от региона по внесению тех или иных изменений в законодательство.-0-