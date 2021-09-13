13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области прокуратура запретила эксплуатацию 27 аттракционов и надувных игровых объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области проверила правила эксплуатации аттракционов и игрового оборудования и выявила многочисленные нарушения.

В частности, в областном центре в парке им.Жилибера надувное оборудование было закреплено ненадлежащим образом, в том числе не хватало узлов крепления, швартовочные элементы оказались ненатянутыми и имели прогибы. Похожие нарушения обнаружились и в районах области.

"В Мостах на момент проверки функционировали пять аттракционов, за которые отвечал один оператор. При этом на отдельных аттракционах не был исключен доступ к проводке вентилятора. Отсутствовали огнетушители и техническая документация", - рассказали в прокуратуре.

По результатам надзорных мероприятий прокуроры Гродненской области вынесли предписания о запрете оказания услуг на 27 объектах в регионе.

Также прокуратура предложила выработать единый порядок предоставления площадок, участков для эксплуатации аттракционов, игрового надувного оборудования. При таком подходе места установки соответствовали бы требованиям безопасности. Кроме того, считают в прокуратуре, необходимо регулярно проверять наличие у владельцев игрового оборудования эксплуатационных документов, актов технического освидетельствования и других документов, подтверждающих его безопасность.-0-