В Гродненской области растет число самозанятых: популярны парикмахерские и репетиторские услуги

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области отмечается рост количества самозанятых. Среди самых популярных направлений - парикмахерские и репетиторские услуги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

На 1 октября чуть более 6 тыс. жителей Гродненской области осуществляли деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. Для сравнения, год назад самозанятых в регионе было около 5,6 тыс.

"Более чем на 25% возросло число граждан, оказывающих парикмахерские услуги. За 9 месяцев текущего года их количество достигло 1,5 тыс.", - рассказали в инспекции. Увеличилось число репетиторов, а также тех, кто торгует цветами, декоративными растениями, семенами, рассадой, животными, произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел. Становится больше самозанятых, ремонтирующих швейные, трикотажные изделия и головные уборы, тех, кто зарабатывает уходом за взрослыми и детьми. Не теряют популярности и строительные услуги.

С начала года от самозанятых в бюджет поступило более Br607 тыс. единого налога. Основное количество плательщиков сосредоточено Гродно (1,9 тыс.), а также в Лидском (858), Волковысском (491), Слонимском (350) и Сморгонском (299) районах.

В МНС по Гродненской области рассказали, что открыть свое дело можно за один день. Для этого нужно обратиться с уведомлением в любой налоговый орган. Следует указать вид деятельности, период и место ее осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитает инспектор, можно приступать к работе.

Налог платится каждый месяц. Если же в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и платить не нужно. При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) наличии группы инвалидности предоставлено право на льготу в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при двух основаниях - на 45%.-0-