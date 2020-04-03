В Гродненской области свыше 100 волонтеров БРСМ помогают в доставке пожилым продуктов и лекарств

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 молодых волонтеров в Гродненской области готовы помочь в доставке пожилым продуктов и лекарств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Акцию помощи молодежь региона начала с организации горячих линий. Они работают все дни, кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00 на базе районных и областного комитета БРСМ. По телефону можно получить информационную поддержку, а также заказать доставку на дом продуктов первой необходимости.

"Эта работа ведется совместно с территориальными центрами социального обслуживания населения. Всего в регионе для оказания такой помощи сформировано более 20 волонтерских отрядов, в которых задействовано около 120 молодых людей", - отметили в обкоме БРСМ. Волонтеры обозначены именными бейджами. Их снабдили необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе масками, перчатками и антисептиками.

Волонтеры и сами обзванивают пожилых людей с предложением помочь. Активно ведется информационная работа. Молодежь региона подготовила специальные листовки с телефонами горячих линий БРСМ, центров социального обслуживания и медицинских учреждений. Листовки вручают пожилым при посещении на дому, раскидывают в почтовые ящики, размещают на стендах в магазинах и отделениях почты. Разработан вопрос о размещении этой информации в жировках.

Молодежные организации сотрудничают и с поликлиниками. При необходимости волонтеры доставляют рецепты пожилым адресатам.-0-