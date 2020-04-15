В Гродненской области транзитные перевозчики нарушали санэпиднормы

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области потребовала усилить контроль за исполнением водителями международных линий санитарно-эпидемиологических норм, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Совмин в постановлении "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19" определил, что транзитные перевозчики должны останавливаться для отдыха и питания, заправки авто только в установленных местах. Выяснилось, что не все водители надлежащим образом выполняли эти требования.

Так, АЗС №56, расположенная в Гродно по улице Дзержинского, не входит в перечень, утвержденный постановлением. Между тем именно на этой автозаправочной станции водители неоднократно заправляли машины, задействованные в транзитных перевозках, рассказали в службе информации.

Поскольку контроль за выполнением постановления помимо других ведомств возложен на Министерство транспорта и коммуникаций, прокуратура региона поручила начальнику филиала по Гродненской области Транспортной инспекции начать в отношении виновных лиц административный процесс. Инспекции также следует принять меры по пресечению нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.-0-