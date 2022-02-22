В Гродненской области в 2022 году за средства МБРР отремонтируют 15 школ

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22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в этом году за средства Международного банка реконструкции и развития отремонтируют 15 учреждений образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик. "Всего в программу включено 50 объектов. На их ремонт МБРР выделил около $13 млн. Часть работ уже завершена. В 2022 будет проведен ремонт в 15 учреждениях образования", - сказал Руслан Абрамчик. Одной из главных задач на 2022 год для системы образования региона останется укрепление материально-технической базы учреждений. Продолжится обновление автопарка для подвоза детей к школам. Новшеством этого года станет возможность приобретения автобусов в лизинг. "В приоритете также устранение недостатков, выявленных межведомственными комиссиями под руководством Комитета госконтроля в 2019 году. Общая сумма, выделенная на эти работы, - около Br12 млн. Райисполкомы разработали и утвердили мероприятия. Большинство недостатков уже устранено, оставшиеся должны быть ликвидированы к 1 сентября 2022 года. К тому же продолжится централизованная поставка современных средств обучения. В рамках реализации мероприятий Министерства образования прорабатывается вопрос о комплектовании учреждений современными кабинетами технического труда", - отметил Руслан Абрамчик. Укреплению материально-технической базы в Гродненской области большое внимание уделялось и в 2021 году. К примеру, в школах были установлены новые средства обучения, обновлены кабинеты биологии, химии, физики. Закуплено более 350 компьютеров для учреждений образования. Приобретены за счет средств бюджета автобусы в каждый район области.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!