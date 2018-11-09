9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в январе-октябре зарегистрировано 162 случая бешенства животных, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом размешена на сайте Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

"Распространение бешенства среди животных приводит к высокому риску заражения людей. Анализ обращаемости населения за антирабической помощью показывает, что более чем в половине случаев пострадавшие не соблюдали меры личной безопасности при контакте с незнакомыми животными, не знали о клинических проявлениях бешенства у животных, особенностях поведения больных животных, пытались им помочь", - сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Основным резервуаром вируса бешенства в природных очагах остаются дикие хищники семейства псовых - лисицы, волки, енотовидные собаки. Однако болезни подвержены и другие животные.

Одним из наиболее характерных признаков заболевания является утрата природного чувства опасности: животные перемещаются на большие расстояния, начинают бесцельно бродить по окрестностям населенных пунктов. Они безбоязненно заходят на фермы, в сараи, нанося укусы домашним и сельскохозяйственным животным, могут зайти в открытую дверь жилого дома. Обычно больные бешенством дикие животные позволяют брать себя на руки, гладить. Особую опасность, в первую очередь для детей, представляют ситуации, когда дикого зверька, например, лисенка, приносят в дом, играют, пытаются общаться с ним, как с домашним животным.

Специалисты напоминают, что заразиться бешенством можно не только от явно больного, но и от здорового по внешнему виду животного, так как за 8-10 дней до клинических проявлений болезни в слюне такого животного могут уже быть вирусы бешенства.

Подвержены бешенству и домашние животные. Владельцам собак и кошек рекомендуется при необычном поведении животных, напоминающем заболевание бешенством, обращаться к ветеринару, а не пытаться лечить их самостоятельно.-0-