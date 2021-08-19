В Гродненской области в новом учебном году за парты сядут более 118 тыс. школьников

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в новом учебном году за парты сядут более 118 тыс. учеников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.В новом учебном году в области за парты сядут 118 тыс. учащихся, из которых 12,4 тыс. будут первоклассниками. Откроют свои двери 789 учреждений образования.Сейчас подготовка школ к учебному году вышла на финишную прямую. К 20 августа 100% из них получат паспорта готовности."В области на проведение ремонтных работ в учреждениях образования, приобретение оборудования и инвентаря направлено свыше Br9,3 млн", - рассказали в главном управлении образования. Проводился не только текущий, но и капитальный ремонт, а также модернизация и реконструкция пищеблоков. В этом году, в частности, закуплено свыше 130 единиц технологического и холодильного оборудования.В нынешнем году в учреждения образования области прибыли более 630 молодых специалистов. В целом же укомплектованность кадрами в регионе превышает 98%. Отдельные вакансии учителей и воспитателей планируется закрыть за счет привлечения студентов.Завершается также смотр готовности школьных автобусов. В новом учебном году для подвоза 9 тыс. школьников будет задействовано около 250 автобусов. В сентябре-октябре в каждый район области будет поставлена новая техника. За счет бюджета проводится централизованная закупка 17 новых автобусов.-0-