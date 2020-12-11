В Гродненской области возродили традицию слетов патриотических клубов

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области возрождают традицию проведения слетов патриотических клубов. В этом году слет пройдет в онлайн-формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Новый молодежный командный проект направлен на формирование гражданственности и патриотизма у учащейся молодежи.

"Заявки для участия в конкурсе принимаются у команд клубов спортивно-патриотической, патриотической, военно-патриотической направленности, кадетских классов средних школ до 18 декабря. Присылать их необходимо на электронный адрес brsmgr@mail.ru. Конкурсные работы должны включать видеопрезентацию клуба, плакат "Я - патриот своей страны", а также социальный ролик "Береги себя" по профилактике коронавирусной инфекции", - отметили в Гродненском обкоме БРСМ. Подробные условия для выполнения каждого конкурсного испытания можно уточнить на официальных интернет-ресурсах и в соцсетях организации.

Победителей конкурса отметят ценными призами. Церемонию награждения планируют провести ближе к Новому году. Проводит конкурс Гродненская областная организации БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

К слову, в следующем году в Гродненской области запланировано проведение слета патриотических клубов с участием команд из России.-0-