В Гродненской области втрое увеличилось число преступлений в сфере высоких технологий

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2020 году количество преступлений в сфере высоких технологий возросло почти в три раза. Информацию об этом во время заседания коллегии областной прокуратуры озвучил прокурор области Виктор Корзун, сообщает БЕЛТА.

Виктор Корзун выделил ряд аспектов, которые негативно повлияли на состояние преступности в регионе.

В области по итогам 2020 года более чем на четверть увеличилось число зарегистрированных преступлений. Существенное влияние на такие показатели оказали преступления в сфере высоких технологий. Их количество возросло практически в 3 раза, а удельный вес в общей структуре преступлений (27,1%) впервые превысил долю краж. Кроме того, в 4 раза (до 2466) увеличилось число хищений, сопряженных с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

Прокурор области отметил, что повышенного внимания требует обострившаяся проблема травмирования и гибели людей на дорогах, а также в результате пожаров. Не сняты с повестки дня вопросы борьбы с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков и психотропов.

Виктор Корзун подчеркнул, что в целом в напряженных условиях минувшего года скоординированная работа прокуратуры и госорганов позволила выполнить поставленные задачи.

"Совместно с заинтересованными ведомствами приняты меры по противодействию распространению COVID-19, минимизации последствий заболевания, в первую очередь среди наиболее уязвимых слоев населения. Органы прокуратуры региона провели ряд эффективных надзорных мероприятий в агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Обеспечили устранение нарушений законодательства об обращениях граждан", - отметил прокурор области.

В частности, в 2020 году удалось остановить отмеченную по итогам 2019 года тенденцию роста числа тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье людей. До наименьшего за последние 10 лет снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и по линии уголовного розыска. Меньше преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми, а также группой лиц.

"В 2021 году прокуроры должны быть максимально мобилизованы. Важно работать эффективно, на результат. В числе приоритетных направлений на предстоящий период - обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, соблюдение их социальных и других прав, законность при привлечении к административной ответственности", - отметил Виктор Корзун. Он обратил внимание на необходимость усилить надзор за деятельностью органов внутренних дел, госорганов и коммунальных служб по установлению виновных в повреждении имущества во время протестных акции. Также прокуроры в рамках предоставленных полномочий должны принципиально реагировать на факты деструктивного воздействия на работу предприятий и организаций области. Важно активизировать надзор и профилактическую работу, чтобы не допустить вовлечения в протестную деятельность учащихся и студентов. Не должны остаться в стороне и вопросы выплаты заработной платы в организациях.-0-