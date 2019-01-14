В Гродненской области выявлен срыв сроков при строительстве жилья

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области обратила внимание на срыв сроков при строительстве жилья и потребовала устранить нарушения законодательства. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

С превышением отведенного по нормативам времени в 2017-2018 годах строилось жилье в Гродно, Лидском, Гродненском и Щучинском районах.

"Срыв заказчиками и подрядчиками сроков строительства и ввода объектов социального назначения в эксплуатацию повлек за собой нарушение жилищных прав и законных интересов граждан, - говорится в сообщении прокуратуры. Среди основных причин для этого названы отсутствие финансирования, нехватка оборотных средств и трудовых ресурсов подрядных организаций.

Во время проверки выявлены нарушения законодательства в сфере технического надзора, несоблюдение правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, порядка возврата гражданам денежных средств в случае невыполнения обязательств или расторжения договора ранее установленного срока. Установлены факты нецелевого использования субподрядчиками бюджетных денежных средств, которые были перечислены для консервации объектов.

В Гродно, например, был сорван срок ввода в эксплуатацию жилого дома в микрорайоне Южный-2. У генерального подрядчика ГОСУП "Гроднооблсельстрой" и членов образованного ЖСПК были финансовые проблемы. Кооператив в августе 2017 года ликвидировали. Гродненский облисполком принял решение о переводе жилого дома в разряд жилья коммерческого использования государственного жилищного фонда. В связи с изменением назначения и источника финансирования строительство объекта 4 декабря 2017 года приостановили. При этом ГОСУП "Гроднооблсельстрой" до сих пор не завершило работы по консервации объекта.

В Щучине с нарушением нормативных сроков ввода в эксплуатацию строили два жилых дома: на 60 квартир по улице Заводской и на 4 квартиры по улице Советской. Причем последний объект возводился для многодетных семей. Кроме того, выявлены несоблюдение условий договора создания объекта долевого строительства и ненадлежащее качество выполненных строительных работ в этом жилом доме.

В Лидском районе с превышением нормативных сроков строительства ввели в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов. Например, строительство жилого дома в микрорайоне Индустриальный, застройщиком которого было ДСУП "Лидская ПМК-169", завершили спустя год после запланированной даты.

"Территориальные исполнительные и распорядительные органы не в полной мере использовали предоставленные им законом полномочия по привлечению к административной ответственности должностных лиц заказчиков, застройщиков и подрядчиков, по вине которых не были исполнены обязательства по договорам строительного подряда", - отметили в прокуратуре Гродненской области. Предписания об устранении нарушений законодательства в сфере строительства Гродненский облисполком, Гродненский горисполком и районные исполнительные комитеты в 2018 году не выносили. При этом комитет по архитектуре и строительству облисполкома согласовывал продление сроков строительства формально - без наличия необходимых документов.

По результатам проверки территориальные прокуроры вынесли 2 предписания генподрядчикам, внесли 4 представления в городские и районные исполкомы. Прокуратура Гродненской области внесла представление в Гродненский областной исполнительный комитет, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.-0-