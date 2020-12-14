В Гродненской области выявлены нарушения на арендованных водоемах

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области выявила нарушения природоохранного и земельного законодательства на арендованных водных объектах региона, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

В Гродненской области насчитывается 440 водных объектов, пригодных для рыболовства и разведения рыбы. Из них 370 переданы в аренду.

"Во время проверки выяснилось, что не везде созданы благоприятные условия для любительского лова рыбы. Большинство арендаторов не выполняло условия договоров аренды, не содержало водные объекты и береговую территорию в надлежащем состоянии", - сообщили в службе информации прокуратуры. Практически со всеми арендаторами не заключены договоры аренды гидротехнических сооружений. Связано это с тем, что у таких сооружений нет собственника или балансодержателя.

На берегах арендованных водоемов появились и самовольные строения. Возводили их не только арендаторы. Мостики, причалы, ограждения выявлены на прилегающих к водоемам земельных участках, предоставленным гражданам для обслуживания жилых домов. Самовольные строения выявили в водоохранных зонах и прибрежных полосах Гродненского, Вороновского, Лидского, Кореличского и Ошмянского районов.

"Местные исполнительные и распорядительные органы, природоохранные службы не контролировали должным образом рациональное использование водных объектов", - отметили в прокуратуре. Зачастую при предоставлении объектов в аренду в установленном законом порядке не проводился и отвод земли.

Для более чем 50 водоемов из фонда запаса рыболовных угодий не были разработаны рыбоводно-биологические или биологические обоснования. Никто не занимался их зарыблением, предотвращением заморов.

По результатам проверки органы прокуратуры внесли в районные исполкомы и Советы депутатов 14 представлений, вынесли предписания 6 индивидуальным предпринимателям. Трое граждан привлечены к административной ответственности. Кроме того, поднят вопрос о расторжении договоров с арендаторами, которые проигнорировали выполнение взятых на себя обязательств.

Прокурор Гродненской области Виктор Корзун внес представление об устранении нарушений природоохранного и земельного законодательства при предоставлении, использовании и охране водных объектов, земель председателю Гродненского облисполкома.-0-