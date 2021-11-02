В Гродненской области за три года полностью обновят парк техники экстренных служб

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стоит задача за ближайшие три года полностью обновить парк техники скорой помощи и МЧС. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Парк техники региональной службы 101 пополнили 14 новых автомобилей. Церемония вручения ключей прошла сегодня на площадке у областной филармонии в Гродно.

"И это лишь начало череды событий по обновлению парка специальной техники в области. Сейчас также в центре внимания укрепление материально-технической базы службы скорой помощи региона, в том числе приобретение современных машин", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что на финальной стадии процесс закупки новых автомобилей скорой помощи. Выделено финансирование, определены спецификации и оснащение машин. Поставка более чем 20 новых спецавтомобилей ожидается в начале 2022 года.

Владимир Караник

Новые скорые будут переданы во все районы области. "Сейчас также определяются объемы закупок транспорта на весь 2022 год. А на ближайшие три года ставим амбициозную задачу полностью обновить парк техники службы скорой помощи и службы МЧС области. Потому что безопасность наших граждан должна быть обеспечена не только самоотверженным трудом работников, но и достойным оснащением", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что в первую очередь будут заменяться автомобили, вырабатывающие свой ресурс.-0-

Фото Леонида Щеглова