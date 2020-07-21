В Гродненской области за успехи учеников поощрили 60 педагогов

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области денежными премиями за успехи учеников поощрены 60 педагогов. Итоги ежегодного конкурса педагогических работников и тренеров-преподавателей по спорту рассмотрели сегодня на сессии Гродненского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная цель конкурса - выявление и стимулирование труда педагогических работников, которые эффективно работают с учащимися.

"Поощрений удостоены 60 педагогов региона, чьи ученики стали победителями республиканской и международных предметных олимпиад, а также различных творческих конкурсов. Размеры премии варьируются от 20 до 110 базовых величин (1 БВ - Br27) в зависимости от того, какое количество учащихся подготовил специалист", - отметил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик. Всего на выплату вознаграждений планируется направить около Br56 тыс.

"В целом представители региона выступили на олимпиадах хорошо. В среднем каждый второй участник сборной области на республиканском финале стал победителем. Это говорит о том, что качество работы педагогов, подготовки учащихся растет. Дает свои плоды и стимулирование лучших учителей", - подчеркнул Руслан Абрамчик.

Свидетельствуют о возросшем уровне подготовки и предварительные результаты централизованного тестирования. Несмотря на то, что еще не по всем предметам подведены итоги, в области уже есть 35 стобалльников. Это как минимум на 2 больше, чем было в 2019 году.-0-