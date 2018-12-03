В Гродно Br112, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Налоговые инспекторы напоминают о необходимости уплаты налога тем, кто в преддверии праздников планирует оказывать услуги по поздравлению в образе Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных персонажей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

До начала деятельности физические лица, оказывающие подобные услуги, должны предоставить соответствующее письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту жительства и уплатить единый налог. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно. "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании письменного уведомления", - отметили в инспекции МНС. Ставка единого налога за месяц для Гродно составляет Br112, для Лиды, Волковыска, Новогрудка, Слонима и Сморгони - Br75, для других населенных пунктов Гродненской области - Br60.

В инспекции также напомнили, что при выявлении фактов ведения деятельности без уплаты единого налога необходимо будет его уплатить по действующей ставке. При повторном нарушении ставка налога будет увеличена в пять раз.-0-