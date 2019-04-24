В Гродно депутаты и местные жители оборудуют площадку для выгула собак

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно депутаты помогли жителям микрорайона Девятовка решить вопрос с созданием площадки для выгула собак. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров.

Возводится площадка в районе пересечения улиц Белые Росы и Дзержинского. Ранее территорию огородили, сегодня местные жители и депутатский корпус трудились над обустройством на площадке необходимого оборудования для дрессировки и тренировки собак, скамеек для отдыха владельцев.

"Совместными усилиями решили наболевший вопрос. Жители обратились с просьбой посодействовать в создании площадки, причем сами были готовы потрудиться на новом объекте. При помощи горсовета были получены необходимые разрешения и согласования. Нашлись и спонсоры, которые предоставили необходимые материалы. От жителей района требовалось трудовое участие", - отметил Борис Федоров. Он подчеркнул, что эта инициатива может стать хорошим примером для жителей других районов города. Проблема нехватки таких площадок в других спальных районах также актуальна.

"Важно, что наше предложение поддержали. Площадка станет не только местом для выгула и дрессировки собак. Почему бы здесь не проводить и мероприятия районного масштаба: какие-то выставки, соревнования? Это поможет ближе узнать друг друга жителям района, да и в целом поспособствует созданию положительного образа владельцев собак. К сожалению, иногда мы сталкиваемся с непониманием и предвзятым отношением", - рассказал местная жительница Юлия Петрученик. Она с несколькими единомышленниками и выступила с идеей создания площадки. Порядок здесь владельцы собак планируют поддерживать собственными силами. Они признаются, что, вложив частичку своего труда, будут бережно относиться к оборудованию.-0-