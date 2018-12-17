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В Гродно коммунальную технику при уборке снега сопровождает ГАИ

Регионы 17.12.2018 | 10:25
Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Колонны коммунальной техники при уборке снега в Гродно двигаются в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас на основных городских улицах работают три колонны, формируется еще две.

"Для обеспечения организованной уборки снега задействованы экипажи ГАИ. Просим водителей быть внимательными и не препятствовать работе коммунальных служб", - отметили в Госавтоинспекции. Снег в Гродно шел все воскресенье. Сегодня утром снегопады продолжились.

Ухудшение погодных условий сказалось на дорожной обстановке. Количество аварий в Гродненской области 16 декабря возросло. Произошло 35 столкновений, в которых повреждения получили транспортные средства. К сожалению, зафиксированы и аварии с пострадавшими: в Гродно, Лиде и Берестовицком районе произошли наезды на пешеходов.-0-

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Теги
ГАИ, Гродно, коммунальное хозяйство, погода
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