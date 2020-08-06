В Гродно молодежь сыграет в квиз по истории избирательного права

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областная молодежная игра Science Quiz, посвященная истории избирательного права, пройдет сегодня в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

В молодежном центре "Гродно" соберутся восемь команд. Большинство их них представят гродненские вузы, профессионально-технические и средние специальные учреждения образования. В составе дружин - активная молодежь из числа тех, кто будет голосовать впервые. В игре также примут участие команда Белорусского комитета молодежных организаций и сборная наблюдателей и членов избирательных комиссий "Знатоки".

"Игра включает тур "Медиазбука" из 30 вопросов, а также 4 основных тура по 7 вопросов. Среди них, например, один будет касаться темы политиков в политике. Еще один тематический тур будет посвящен выборам в Беларуси. Запланированы также аудиотур, тур "Я люблю Беларусь" и блиц", - рассказали в обкоме БРСМ.

Главная задача команд - дать не только как можно больше правильных ответов и обойти соперников. Знание истории и фактов об избирательном праве важны, но в квизах значение имеют общая эрудиция и умение логически мыслить. Победители интеллектуального соревнования получат фирменные призы от организаторов - Гродненского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи и Гродненского облисполкома.-0-