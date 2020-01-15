15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно откроют центр безопасности МЧС. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Центр займет часть здания лицея №1. Под центр отведены три этажа. Здесь в игровой и познавательной форме с использованием передовых инновационных технологий детям и взрослым будут прививать основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях, правила оказания первой помощи, отрабатывать навыки пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

"Это будет второй подобный центр в регионе. В 2017 году центр безопасности начал работу в Лиде. Он доказал свою эффективность. Обучение здесь прошли уже свыше 42 тыс. человек, большинство из которых дети. В 2018 году в центре побывали около 12 тыс. посетителей", - рассказал Александр Ясев. Опыт белорусских спасателей заинтересовал коллег из Польши и Литвы. Совместно с польской стороной реализован проект на сумму около 30 тыс. евро, которые направлены на оборудование новых площадок на базе центра.

Александр Ясев отметил, что профилактика - одно из основных направлений работы спасателей. Немало внимания в этом направлении уделяется подрастающему поколению. В частности, в Гродненской области созданы 28 имиджевых объектов МЧС: две игровые комнаты и 6 детских тематических дворовых площадок оборудованы в 2019 году. К слову, в прошлом году существенно сократилось и число пожаров, произошедших из-за детской шалости.-0-