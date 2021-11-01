В Гродно открылась выставка об успехах школьников с инвалидностью

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно открылась мобильная выставка под открытым небом "Просто дети в школе". Она рассказывает об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, их друзьях-одноклассниках, родителях и учителях, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций ЮНИСЕФ в Беларуси.

Выставочный проект проходит в рамках информационной кампании "Просто дети в школе", которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию.

"Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, - важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми", - отметила представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

У каждого из героев фотовыставки свои способности. Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки. Кто-то из детей приходит в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска. Но для детей это не преграда - все они успешно учатся вместе со сверстниками, с интересом ходят в школу и принимают участие в концертах и конкурсах.

"В фокусе фотовыставки не только школьники с инвалидностью. Инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители - такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка", - отметили организаторы выставки.

Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью "Просто дети в школе" пробудет в Гродно до 7 ноября. Перед тем, как приехать в Гродно, экспозиция уже побывала во всех остальных областных центрах страны.

Информационная кампания "Просто дети в школе" реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.-0-

Фото отдела коммуникаций ЮНИСЕФ в Беларуси