В Гродно открыли вторую очередь технопарка ГрГУ им. Янки Купалы

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Технопарк Гродненского государственного университета им. Янки Купалы получил новое производственно-административное здание площадью более 6,5 тыс. кв.м, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно прошла церемония открытия второй очереди парка. Здесь разместились производственные помещения, а также офисные и выставочные.

"Регион получил уникальное место, где студенты и сотрудники университета смогут реализовать свои идеи и научные разработки. На базе таких технопарков, как показывает практика, создается целая экосистема, объединяющая инициативных людей разных специальностей. Происходит эффект синергии, они помогают друг другу реализовывать идеи и двигаться вперед", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он уверен, что технопарк станет местом, где стартапы будут вырастать в успешные инновационные производства, известные далеко за ее пределами.

"Сейчас в стране работают шесть университетских технопарков. Их основная задача - коммерциализировать научно-технологические исследования, которые проходят в вузах, и создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В том числе и привлечением к этой работе студентов, магистрантов, ведущих ученых", - отметил министр образования Игорь Карпенко. Он обратил внимание, что в стране реализуется проект "Университет 3.0", но стоит задача выйти на 4.0, когда вуз уже сам будет выступать драйвером устойчивого социально-экономического развития конкретного региона или населенного пункта, создания новых отраслей и технологических укладов. И технопарки в этом плане становятся площадками для создания инновационных предприятий.

"Принципиальное отличие второй очереди научно-технологического парка от первой в том, что здесь есть производственные площади. Наш технопарк сейчас совершает переход от теоретической, лабораторной работы и становится площадкой для развития инновационного бизнеса", - рассказала ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко. Она подчеркнула важность того, что половина резидентов технопарка - это предприятия, созданные студентами и сотрудниками вуза. Для поддержки студенческих стартапов в университете за счет внебюджета создан фонд инновационного развития.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. В 2018 году под нужды парка было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м в Гродно. Созданная база стала площадкой для 16 компаний-резидентов.

В 2019 году началось строительство второй очереди. На площади более чем 6,5 тыс. кв.м разместились 16 производственных помещений площадью от 180 до 280 кв.м, а также 16 офисов, в том числе построенных по типу open-space. Кроме того, созданы 3 коворкинг-зоны для проведения различных бизнес-мероприятий. Более 300 кв.м отданы под выставку достижений предприятий. Также на новых площадях разместился конференц-зал на 150 мест, оборудованный современными средствами телекоммуникации. В частности, обеспечена возможность синхронного перевода одновременно на 4 языка. Пространств такого формата больше нет в области.

Предпринимателей также привлекают различные преференции, доступные резидентам технопарка. Среди них низкая арендная плата, налоговые льготы, возможность получения консультаций от компетентных специалистов в сферах права, экономики и других. На инновационной площадке реализуются проекты по самым разным отраслям: IT-сфера, производство электротранспорта, BIM-инжиниринг, разработка оборудования.

Строительство технопарка осуществлялось при финансовой поддержке инновационного фонда Гродненского облисполкома и Республиканского централизованного инновационного фонда.-0-

Фото Леонида Щеглова