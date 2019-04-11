В Гродно отремонтируют покрытие на одном из самых загруженных мостов через Неман

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонта на одном из самых загруженных автомобильных мостов через Неман в Гродно возможны пробки. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Ремонтные работы на Румлевском мосту будут проводиться 12 и 13 апреля. С 6.00 до 16.00 поэтапно будут закрываться каждая из полос для движения в обоих направлениях.
"В пятницу первой будет закрыта правая полоса по направлению к проспекту Янки Купалы", - отметили в ГАИ региона. Учитывая интенсивность движения на этом участке дороги возможны пробки и затруднения движения.
Как сообщалось, в Гродно активно ведется ремонт городских магистралей. Привести в порядок дороги после зимы планируется в течение апреля-мая.-0-
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