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В Гродно отремонтируют покрытие на одном из самых загруженных мостов через Неман

Регионы 11.04.2019 | 09:43
Фото из архива
Фото из архива

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонта на одном из самых загруженных автомобильных мостов через Неман в Гродно возможны пробки. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ремонтные работы на Румлевском мосту будут проводиться 12 и 13 апреля. С 6.00 до 16.00 поэтапно будут закрываться каждая из полос для движения в обоих направлениях.

"В пятницу первой будет закрыта правая полоса по направлению к проспекту Янки Купалы", - отметили в ГАИ региона. Учитывая интенсивность движения на этом участке дороги возможны пробки и затруднения движения.

Как сообщалось, в Гродно активно ведется ремонт городских магистралей. Привести в порядок дороги после зимы планируется в течение апреля-мая.-0-

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Теги
ГАИ, Гродно, ремонт, транспорт
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